Harga Bawang Putih Diprediksi Naik Lagi, Ini Kata Pedagang

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Harga bawang putih pada November 2019 ini mulai merangkak naik.

Pantauan Tribun Medan di pasar tradisional Kota Medan, kenaikannya memang belum signifikan, namun pedagang memperkirakan harga bawang putih akan bergerak naik lagi. Begitu juga dengan harga tomat yang mulai naik.

Salah satu pedagang sayur M. Pasaribu mengatakan untuk harga bawang putih naik Rp 2 ribu per kg, yang biasanya Rp 28 ribu per kg menjadi Rp 30 ribu per kg.

"Tadi kata tauke tempat saya ambil barang harga bawang putih mau naik lagi. Enggak tahu juga apa alasannya naik. Hanya saja memang barang untuk bawang putih susah kita dapat karena kita juga impor," kata M. Pasaribu, Senin (4/11/2019).

Tak hanya bawang putih, saat ini harga tomat pun mulai bergerak naik, yang biasanya paling mahal harga tomat Rp 8 ribu per kg naik Rp 2 ribu menjadi Rp 10 ribu per kg.

"Kalau harga tomat ini naik lantaran cuaca hujan belakangan ini dan sudah dikeluhkan petani juga. Karena hujan yang sering turun membuat rusak buahnya. Begitu juga dengan cabai merah, namun harga cabai merah masih stabil saat ini," ucapnya.

Harga cabai merah saat ini berada dikisaran Rp 34 ribu per kg, harga cabai hijau Rp 22 ribu sampai Rp 24 ribu per kg, cabai rawit (kecil) Rp 40 ribu per kg. Lalu, harga bawang merah juga normal diharga Rp 24 ribu sampai Rp 30 ribu per kg.

Sedangkan harga kentang kuning juga saat ini masih di harga normal yakni Rp 10 ribu per kg dengan kualitas baik. Untuk harga kentang merah Rp 13 ribu per kg.

"Saat ini semua stabillah. Masih belum ada lonjakan harga yang mengkhawatirkan. Hanya saja karena cuaca hujan ini yang kita khawatirkan naiknya harga cabai. Karena kalau hujan terus buahnya banyak yang busuk," jelasnya.

Sementara itu, di Pasar Tradisional Simpang Limun Medan sejumlah harga juga masih terpantau stabil. Untuk harga cabai merah berada di harga Rp 34 ribu per kg. Cabai hijau Rp 24 ribu per kg. Bawang merah juga Rp 26 ribu sampai Rp 28 ribu per kg.

"Tomatlah ini mulai naik. Biasa kita jual Rp 6 ribu sampai Rp 8 ribu hari ini sudah naik Rp 10 ribu per kg. Cuaca hujan buat rusak buahnya," ucapnya.

Di sisi lain, harga ayam potong hari ini terpantau stabil diharga Rp 28 ribu sampai Rp 30 ribu per kg. Begitu juga dengan harga daging lembu segar Rp 115 ribu per kg.

