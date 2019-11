Rossa Blak-blakan Ungkap Cerita Asamaranya dengan Fans

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Rossa baru-baru ini membuat pengakuan yang mengejutkan.

Saat sesi tanya jawab dalam video berjudul "Rossa - Ivan Gunawan : Pernah Ngedate Sama Fans?" di kanal YouTube MOP Channel, Rossa mengaku pernah berpacaran dengan penggemarnya.

"Pernah atau tidak pernah saya berkencan dengan fans atau penggemar?" tanya salah sati presenter program Bisik Bisik Tetangga, seperti dikutip Kompas.com, Senin (4/11/2019).

Mendengar pertanyaan itu, Rossa sempat berpikir sejenak lalu akhirnya mengangkat papan bertuliskan kata "Pernah" sebagai jawabannya.

Tak cuma sekali, rupanya Rossa pernah beberapa kali menjalin asmara dengan fans-nya.

"Banyak. he he he," kata pelantun "Tegar" itu sambil tertawa.

Rossa Ulang Tahun yang ke 41, Potret Kemesraannya Bersama Afgan Menjadi Sorotan (Instagram @ncess_nabati)

Ibu satu anak ini menjelaskan pernah suatu hari ia tampil bernyanyi di sebuah acara pernikahan.

Rupanya adik si pengantin ada yang merupakan pengagumnya 'naksir' padanya.

"Jadi gue enggak tahu, ini termasuk enggak ya. Jadi gini, gue nyanyi misalnya di kawinan kakaknya, ternyata adeknya suka ama gue," ucap Rossa.

"Akhirnya aku pacarin, itu berarti masuk? Tapi dia fans gue juga. Oh ya udah, ada beberapalah kalau gitu," tambahnya.

Mendengar jawaban Rossa, pembawa acara dan Ivan Gunawan yang juga menjadi bintang tamu sontak terkejut dan tertawa.

Mereka tak menyangka Rossa pernah beberapa kali berpacaran dengan penggemar.(*)

Penyanyi, Sri Rossa Roslaina Handiyani atau yang lebih dikenal sebagai Rossa saat ditemui pada peluncuran lagu tema dari Oriflame yang berjudul Your Dreams Our Inspiration di Kembang Goela, Plasa Sentral, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2014). Rossa sebagai brand ambassador dari Oriflame mengajak masyarakat terutama kaum wanita untuk mampu mandiri. ((Tribunnews/Jeprima))

