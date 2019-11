Lee Jae Wook akan Beradu Akting dengan Park Min Young

TRIBUN-MEDAN.com- Aktor Korea Selatan, Lee Jae Wook akan kembali disibukkan dengan proyek terbarunya. Melalui agensinya, VAST Entertainment, Lee Jae Wook mengumumkan proyek drama terbarunya itu.

VAST Entertainment mengatakan bahwa Lee Jae Wook akan terlihat dalam drama JTBC, I'll Go to You When the Weather Is Nice.

Drama I'll Go to You When the Weather Is Nice ini telah dijadwalkan mengudara pada paruh pertama tahun 2020.

Mengutip Soompi, Senin (28/10/2019), alur cerita drama tersebut akan dibuat berdasarkan novel berjudul sama.

Drama ini akan menawarkan sebuah kisah romantis di sebuah pedesaan yang akan menghangatkan hati setiap penontonnya.

Di drama ini, Lee Jae Wook akan beradu akting dengan Park Min Young dan Seo Kang Joon.

Lee Jae Wook akan memerankan Lee Jang Woo, teman karakter Seo Kang Joon, Im Eun Seob. Lee Jang Wook dikatakan sebagai karakter yang menawan dengan senyuman yang manis.

Ia menjalani hidup dengan penuh kerja keras sesuai dengan keinginan orang tuanya sejak ia masih muda.

Sementara itu, Park Min Young akan memerankan Mok Hae Won, seorang wanita biasa yang jago bermain cello sejak ia masih muda.

Dia menggunakan keterampilan itu untuk mengejar impiannya menjadi seorang pemain profesional, tetapi itu hanya membuatnya patah hati.

Dia kemudian memutuskan untuk pindah kembali ke sebuah kota di Provinsi Gangwon, tempat dia tinggal ketika masih muda.

Karakter Seo Kang Joon, Im Eun Seob mengelola toko buku kecil di kota kelahiran Mok Hae Won.

Dia menjalani gaya hidup yang sederhana, memulai harinya dengan membaca sambil minum kopi dan mengakhiri dengan mengunggah tulisan untuk blog toko bukunya.

Hidupnya sedikit terguncang ketika Hae Won memasuki hidupnya.(*)