Nasabah Terima Bunga di Atas Tingkat Bunga Penjaminan LPS Tidak Dijamin

TRIBUN-MEDAN.com-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau para nasabah perbankan untuk menaati syarat-syarat penjaminan LPS.

Kepala Divisi Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan LPS, Fuad Zaen mengatakan bahwa nasabah tidak perlu ragu untuk menabung di bank, karena sudah ada LPS yang menjamin simpanan hingga Rp 2 miliar per-nasabah per-bank.

"Agar simpanannya dijamin, kami himbau kepada para nasabah bank untuk memenuhi syarat-syarat penjaminan LPS. Syaratnya ialah 3T. Pertama, tercatat pada pembukuan bank. Kedua, tingkat bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan LPS. Ketiga, tidak menyebabkan bank menjadi bank gagal (misalnya memiliki kredit macet)," ucap Fuad di Medan, Selasa (5/11/2019).

Dijelaskannya, berdasarkan data klaim penjaminan per September 2019, total simpanan atas bank yang dilikuidasi LPS per September 2019 ialah Rp 1,91 triliun. Dari total simpanan tersebut, terdapat Rp 1,5 triliun (91 persen) yang dinyatakan layak bayar dan telah dibayarkan LPS kepada 237.788 nasabah bank. Dan terdapat Rp 362,5 miliar (19 persen) milik 17.033 nasabah bank yang dilikuidasi dan dinyatakan tidak layak bayar karena tidak memenuhi ketentuan LPS (syarat 3T).

"Sebagai informasi, persentase paling besar dari simpanan yang tidak layak bayar yakni sebesar 77,3 persen atau sebesar Rp 280,27 miliar disebabkan karena bunga simpanan yang diterima nasabah melebihi tingkat bunga penjaminan LPS," katanya.

Fuad menambahkan nasabah diharapkan cermat terhadap tawaran cashback atau pemberian uang tunai. Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 2/PLPS/2010 Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa pemberian uang dalam rangka penghimpunan dana juga termasuk komponen perhitungan bunga. Jika perhitungan cashback dan bunga yang diperoleh nasabah melebihi tingkat bunga penjaminan maka simpanan tidak dijamin LPS.

Dikatakannya, sesuai ketentuan, seluruh bank wajib menempatkan pengumuman di seluruh kantor bank yang dapat dengan mudah dilihat oleh nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan LPS. Adapun tingkat bunga penjaminan untuk simpanan rupiah bank umum 6,5 persen, valas 2 persen, dan bunga penjaminan rupiah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 9,5 persen.

"Bagi nasabah yang menerima bunga di atas tingkat bunga penjaminan LPS, maka seluruh simpanannya tidak dijamin LPS," kata Fuad.

LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan tiga kali dalam setahun yakni pada bulan Januari, Mei dan September kecuali terjadi perubahan dalam kondisi perbankan dan perekenomian yang cukup signifikan. Pada bulan-bulan diluar periode penetapan tersebut, dilakukan evaluasi tingkat bunga penjaminan LPS.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Grup Manajemen LPS, Dewi Gayatri, menambahkan

LPS adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang LPS. Tugas LPS ialah menjamin simpanan seluruh nasabah perbankan di Indonesia dan melakukan resolusi bank. Hingga Oktober 2019, LPS telah melikuidasi 100 bank dan melakukan pembayaran klaim simpanan kepada lebih dari 200 ribu nasabah dengan nilai sebesar Rp 1,5 triliun.

Diakuinya, seluruh bank yang beroperasi di wilayah Indonesia adalah peserta penjaminan LPS. Jumlah Bank Umum per Oktober 2019 ialah 111 bank dan BPR berjumlah 1717 Bank. Total simpanan bank umum per September 2019 ialah Rp 5.984 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 295 juta rekening. Total simpanan BPR per Juni 2019 ialah Rp 109 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 13,3 juta rekening.

"Aset LPS per September 2019 ialah 118,79 triliun. Sumber dana LPS berasal dari modal awal pemerintah sebesar Rp 4 triliun, kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank pertama kali menjadi peserta, premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester sebesar 0,1 persen dari dana pihak ketiga, dan hasil investasi," ucap Gayatri.