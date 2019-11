Nikmati Penawaran Menarik untuk Merayakan Natal dan Tahun Baru di Cambridge Hotel Medan

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Natal dan tahun baru 2020 kian dekat. Hari besar ini umumnya dirayakan bersama keluarga, sahabat, dan kerabat ini. Jika anda sedang mencari refrensi hotel untuk perayaan spesial ini, Cambridge Hotel Medan bisa menjadi pilihan anda.

Public Relation Executive Cambridge Hotel Medan Tinera Siburian mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan beragam acara untuk menyambut para tamu pada perayaan natal dan tahun baru. Program menarik juga ditawarkan, dengan pemesanan pada periode tertentu atau early bird, tamu bisa mendapatkan harga spesial.

"Biasanya di industri perhotelan, natal dan tahun baru termasuk peak season. Untuk menarik antusias tamu kita akan buat program early bird, dimana tamu yang melakukan reservasi pada saat early bird akan mendapat harga yang lebih spesial dibandingkan membeli on the spot," kata Nera, Selasa (5/11/2019).

Dikatakan Nera untuk merayakan malam tahun baru, Cambridge Hotel Medan menyediakan dua paket untuk 31 Desember 2019 yakni New Year Package dengan harga reguler Rp 2 juta dan New Year Extravaganza dengan harga reguler Rp 2,6 juta. Untuk pemesanan early bird yakni hingga akhir November akan mendapatkan harga spesial yakni Rp 1,8 juta untuk New Year Package dan Rp 2,3 juta untuk New Year Extravaganza

"Harga ini termasuk menginap di kamar tipe deluxe dan sarapan untuk dua orang. Selain itu akan mendapatkan dua tiket menonton di XXI Cambridge City Square. Bagi tamu yang memilih paket New Year Extravaganza mendapatkan buffet makan malam untuk dua orang di The Cafe Cambridge Hotel Medan," kata Nera.

Tamu bisa merasakan menonton di XXI Cambridge City Square yang baru saja buka akhir September lalu.Tiket nonton gratis ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi hiburan bagi tamu, apalagi pada saat libur karena akan banyak film kartun anak-anak untuk di akhir tahun.

Selain program untuk menginap, Cambridge Hotel Medan juga memberikan promo untuk food and beverage pada malam natal dan tahun baru di tiga restoran yang ada di hotel ini. Kata Nera dibandingkan tahun lalu, perayaan tahun ini akan banyak perubahan karena pihaknya terus berinovasi dan memberikan yang spesial bagi tamu.

"Untuk The Cafe di malam natal yaitu 24 Desember 2019, kita mengadakan promo buffet dinner dengan harga Rp 288.000, spesialnya tahun ini kita adakan live cooking roasted turkey. Sedangkan untuk perayaan malam tahun baru harganya Rp 298.000 per orang. Pada 31 Desember ini akan ada live cooking kambing guling," katanya.

Dikatakan Nera, sesuai dengan prosedur hotel, untuk anak-anak umur 1 sampai 6 tahun tidak akan dipungut biaya. Sedangkan usia 6 sampai 12 tahun akan diberikan potongan harga 50 persen. Sedangkan untuk di The View Cambridge Hotel Medan akan ada perayaan tahun baru dengan konsep hollywood night dengan ikon superhero seperti Ironman, Superman, dan lain sebagainya.

"Paket hollywood night kita tawarkan dengan harga Rp 180 ribu per orang. Bagi pemesanan 6 orang cukup membayar Rp 1.600.000 sudah mendapatkan lagi buffet snacks dan satu botol wiski yang bisa ditukar dengan minuman lain," ungkap Nera.

Kata Nera tahun ini, tema natal yang diangkat oleh Cambridge Hotel Medan adalah all about blue. Dari segi dekorasi akan menyuguhkan suasana biru dengan salju. Mengangkat nuansa biru ini, The Edge Cambridge Hotel Medan akan mengadakan promo, Sparkling Blue Sky Dining dengan harga Rp 388.000 per orang. Untuk early bird harga spesial yang ditawarkan hanya Rp 368.000 ribu untuk reservasi periode 25 November hingga 9 Desember.

"Pada malam tahun baru, pengunjung bisa menikmati detik-detik pergantian tahun dengan menyaksikan langsung kembang api. Fasilitas ini spesial dan hanya bisa dinikmati tamu The Edge dengan harga Rp 1.188.000 perorang harga early bird, Rp 988.000 per orang untuk periode resevasi 1 hingga 27 Desember 2019," ungkap Nera.

Menu spesial yang diberikan di The Edge Cambridge Hotel Medan yaitu 400 gram bbq ribs atau lobster thermidor. "Jadi harga yang dibayarkan akan seimbang dengan layanan yang diberikan. Dimana bisa menyaksikan pergantian tahun baru dengan kembang api yang ekslusif hanya untuk tamu yang membeli paket makan di The Edge," kata Nera.

Untuk pemesanan paket food and beverage di The Cafe, The Edge, dan The View Cambridge Hotel Medan baik di malam natal dan tahun baru, akan ada lucky draw yang berhadiah voucher kamar, voucher makan, dan banyak lagi. Bagi anda yang ingin mengetahui info lebih lanjut bisa membuka instagram @cambridgehotelmedan, untuk pemesanan kamar WA 0853 7100 6999, dan untuk pemesanan food and beverage ke 0811 6531 599

(cr18/tribun-medan.com)