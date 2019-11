Sooyoung SNSD Akan Berperan Sebagai Seorang Profiler Jenius dan Detektif di Drama Terbarunya

TRIBUN-MEDAN.com- Member girlband SNSD, Sooyoung akhirnya kembali akan bintangi drama. Direncanakan, Sooyoung akan membintangi drama baru OCN dengan judul sementara Call It Like You See It.

Call It Like You See It sepertinya menjadi drama bertema thriller yang dibintangi Sooyoung untuk pertama kalinya.

Mengutip laman Soompi pada Jumat (25/10/2019), Call It Like You See It akan tayang perdana pada tahun 2020 dan akan mengisahkan tentang dua karakter yang cukup kuat.

• Jeon Somi Akan Ikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi Korea

Sooyoung akan berperan sebagai seorang profiler jenius yang temperamental dan seorang detektif bernama Cha Soo Young.

Detektif tersebut dianugerahi ingatan fotografis yang memungkinkannya mengingat semua yang ia lihat.

Hal itu membawanya untuk melacak seorang pembunuh berantai yang diyakini banyak orang sudah mati, padahal masih hidup dan berkeliaran.

Dalam sebuah wawancara terkait drama barunya itu, Sooyoung menjelaskan alasannya memilih drama thriller.

"Saya ingin mencoba drama thriller suatu hari, dan saya mendapat kesempatan untuk melakukannya dengan naskah yang bagus dan kru produksi yang baik".

• Ahn Jae-hyun dan Oh Yeon-seo Akan Bermain di Drama Berjudul Love with Flaws

"Karakternya memiliki banyak pesona, tetapi drama ini juga memiliki pesan yang mendalam dan penting".