Cinta Laura Panen Ucapan Selamat, Film yang Dibintanginya Raih Penghargaan Best Horror Movie

Film yang dbintangi Cinta Laura ternyata menang kategori Best Horror Movie di ajang Official Latino Film and Art Festival 2019.

TRIBUN-MEDAN.com - Cinta Laura bagikan kebahagiaannya di Instagram pada Selasa (5/11/2019).

Aktris yang telah melebarkan sayap ke Hollywood ini membagikan kabar bahagia tentang kemenangannya di ajang internasional.

