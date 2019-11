Merdunya Suara Taeyeon SNSD Saat Bawakan Soundtrack Film Frozen 2, Banjir Pujian dari Netizen

TRIBUN-MEDAN.com- Disney Korea akhirnya merilis teaser soundtrack film Frozen 2, Into the Known versi Korea yang dibawakan oleh Taeyon SNSD.

Teaser video musik "Into the Known" diunggah di saluran YouTube Disney Korea pada 5 November waktu setempat.

Cuplikan video berdurasi 46 detik itu memamerkan suara merdu Taeyeon SNSD menyanyikan potongan lagu Into the Known.

Diawali dengan kemunculan Taeyeon di depan microphone.

Kemudian pelantun Sparks itu memamerkan lengkingan suara merdunya.

"Into the unknown....," nyanyinya dengan nada tinggi diiringi sebuah grup band di belakangnya.

Taeyeon juga tampak seperti Elsa dengan rambut panjang dan pirang.

Dalam balutan dress putih, penampilannya tampak cantik memesona.

Di sela-sela penampilan Taeyeon, disisipi berbagai adegan karakter Elsa.