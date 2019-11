Rahmat International Wildlife Museum & Gallery Jadi Juara Umum Penganugerahan Museum Indonesia 2019

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN - Rahmat International Wildlife Museum and Gallery adalah satu-satunya di Asia yang telah masuk Record Book, menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional dalam bidang konservasi, pelestarian, pencegahan kepunahan satwa liar dan habitatnya.

Baru-baru ini, Rahmat International Wildlife Museum dan Gallery ditetapkan sebagai Juara Umum dalam ajang Penganugerahan Museum Indonesia Tahun 2019. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Prof Dr Muhadjir Effendy MAP pada puncak peringatan Hari Museum Indonesia 2019 di Taman Fatahillah, Kota Tua, Jakarta Barat, Sabtu (12/10/2019).

Founder Rahmat International Wildlife Museum & Gallery, DR H Rahmat Shah mengucapkan terima kasih atas penganugerahan tersebut. Dikatakanya penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk selalu meningkatkan dan memajukan Rahmat museum sekaligus menjadi semangat untuk seluruh Tim Rahmat International Wildlife Museum dan Gallery dalam memajukan program museum agar lebih baik dan lebih berinovasi lagi kedepannya.

"Termasuk dengan program-program yang tetap fokus kepada konservasi dan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Semoga kegiatan Anugerah Museum ini dapat terus dilaksanakan agar memacu museum-museum yang ada di Indonesia untuk melakukan pertumbuhan terus menerus sehingga menjadi yang terbaik," ujarnya.

Manager Rahmat International Wildlife Museum & Gallery, Nelly SS menjelaskan di Rahmat International Wildlife Museum and Gallery yang berlokasi di Jalan S Parman nomor 309 Medan ini terdapat 2600 spesies dengan sekitar 5500 spesimen dari penjuru dunia. Mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selain itu sejumlah program rutin dilaksanakan, seperti Animal Lover, Presentasi Taxidermy, Goes to Mall dan Sedekah Jumat.

Halaman depan Rahmat International Wildlife Museum and Gallery (Tribun Medan/HO)

Halaman depan Rahmat International Wildlife Museum and Gallery (Tribun Medan/HO)

Rahmat International Wildlife Museum and Gallery memiliki 2600 spesies dengan sekitar 5500 spesimen dari penjuru dunia, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. (Tribun Medan/HO)

"Ini kita lakukan sebagai bentuk kongkrit kepedulian terhadap perkembangan museum. Kita berharap doa dari seluruh masyarakat Sumut untuk kemajuan Rahmat International Wildlife Museum dan Gallery, sehingga kita dapat berinovasi lagi dengan program yang lebih baik dan menarik sesuai visi dan misi museum kami," ucap Nelly.

Di tempat ini, anda dapat melihat koleksi berbagai jenis binatang yang sudah diawetkan. Selama berkeliling di kawasan seluas kurang lebih 3000 m2, pengunjung akan mendengar backsound aneka suara binatang seperti di hutan pada malam hari.

Juga audio visual tentang kekayaan alam hutan dan pembantaian satwa langka yang sangat memprihatinkan serta contoh perburuan konservasi dengan konsep pemanfaatan yang telah diterapkan di berbagai negara untuk menambah populasi satwa dan melestarikan hutan habitatnya.

Rahmat International Wildlife Museum and Gallery memiliki 2600 spesies dengan sekitar 5500 spesimen dari penjuru dunia, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. (Tribun Medan/HO)

Rahmat International Wildlife Museum and Gallery memiliki 2600 spesies dengan sekitar 5500 spesimen dari penjuru dunia, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. (Tribun Medan/HO)

Rahmat International Wildlife Museum and Gallery memiliki 2600 spesies dengan sekitar 5500 spesimen dari penjuru dunia, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. (Tribun Medan/HO)

Nelly menceritakan Rahmat International Wildlife Museum and Gallery diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof Dr Juwono Sudarsono MA pada tanggal 14 Mei 1999.

"Karena besarnya minat masyarakat maka dilakukan perluasan bangunan baru yang megah dan impresif sehingga semakin lengkap. Bangunan ini diresmikan oleh Presiden RI H Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 November 2007," ujarnya