Jung Hae In Syuting Variety Show Bertema Perjalanan untuk Pertama Kalinya

TRIBUN-MEDAN.com- Penikmat drama Korea mungkin tidak asing dengan sosok Jung Hae In.

Beberapa drama populer pernah dibintangi aktor 31 tahun ini.

Seperti Something in the Rain, Prison Playbook, dan One Spring Night.

Tujuh tahun sejak debut perdananya sebagai aktor pada 2013 silam, Jung Hae In akhirnya mendapat kesempatan bintangi sebuah variety show.

Variety show yang diberi judul sementara Jung Hae In's Walking Report itu rencananya tayang dalam waktu dekat.

Dilansir Grid.ID dari Soompi pada Selasa (6/11/2019), Jung Hae In's Walking Report akan ditayangkan stasiun tv kabel KBS.

KBS bahkan sudah merilis beberapa potongan dari tayangan untuk episode pertama.

• Intip Serunya BoyGroup Korea Selatan, EXO Saat Latihan untuk Comeback

Rencananya, varietas bertema perjalanan ini akan disiarkan perdana pada 26 November mendatang pukul 10 malam KST.

Jung Hae In's Walking Report akan memiliki total 8 episode dengan mengambil latar di luar negeri.