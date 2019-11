Rosa Meldianti Akui Senang Mendapat Bully dari Netizen, Bilang Rezekinya Semakin Bertambah

Meldi mengaku tidak ingin menjadi orang yang munafik yang membenci di-bully. Karena dengan bully-an dari netizen, nama Meldi saat ini banyak dikenal oleh orang.

TRIBUN-MEDAN.com - Selebritis Rosa Meldianti atau lebih dikenal dengan nama Meldi mengaku sedih apabila para netizen tidak mem-bully dirinya lagi.

Hal tersebut diungkapkan Meldi saat menjadi bintang tamu di acara 'Call Me Mel' yang tayang, dan diunggah di akun Youtube Call Me Me pada Rabu (6/11/2019).

