Sekarang Pengguna WhatsApp Bisa Tolak atau Terima Masuk Grup, Begini Caranya

TRIBUN-MEDAN.com-Sejak April lalu, WhatsApp punya sebuah fitur privasi yang memungkinkan penggunanya memblokir seluruh kontak yang ada agar mereka yang terblokir tidak bisa memasukkan pengguna ke dalam grup secara tiba-tiba.

Sayangnya, pengguna tidak bisa memilih secara spesifik, siapa saja teman yang bisa mengundang mereka ke dalam grup percakapan.

Kini, fitur tersebut resmi diperbarui, dan pengguna kali ini bisa memilih dengan bebas akun WhatsApp mana yang bisa menambahkan mereka ke dalam sebuah grup. Pengguna juga bisa memilih untuk menerima atau menolak undangan masuk ke grup percakapan.

Fitur ini sendiri sudah bisa dijajal KompasTekno pada versi WhatsApp Android versi 2.19.308.

Bagi pengguna yang tidak menemukan fitur tersebut, ada baiknya mereka memperbarui aplikasi WhatsApp masing-masing.

Lalu, bagaimana cara menggunakan fitur privasi teranyar WhatsApp ini? Berikut langkah-langkahnya sebagaimana dirangkum KompasTekno dari TheNextWeb, Kamis (7/11/2019).

Untuk membatasi siapa saja yang bisa memasukkan kita ke grup WhatsApp, pertama-tama pengguna harus mengakses menu pengaturan (Settings) WhatsApp.

Pada halaman pengaturan, pilih menu "Accounts" dan kemudian pilih "Privacy" dan klik "Groups".

Beberapa saat kemudian, akan muncul tiga opsi terkait siapa saja yang bisa memasukkan pengguna ke dalam grup, ada "Everyone", "My contacts", dan "My contact except...".

Ilustrasi langkah-langkah memblokir kontak agar tidak bisa mengundang ke grup. (KOMPAS.com/Bill Clinten)

Di sini, klik opsi "My contact except...", lalu pilih siapa saja kontak yang ingin pengguna blokir, agar mereka tidak bisa memasukkan pengguna ke grup WhatsApp secara tiba-tiba.

Setelah selesai memilih, klik tombol centang yang terletak di bagian kanan bawah untuk menyimpan preferensi pengguna.

Nah, apabila sang pemblokir ingin mengundang pengguna WhatsApp yang memblokir mereka, admin grup WhatsApp terkait mesti mengirim link undangan untuk masuk ke dalam grup tersebut.

Tautan bisa dikirimkan lewat private message (PM) ke pengguna terkait. Pengguna yang diundang masuk ke grup tadi lantas bisa menimbang-nimbang, apakah akan ikut bergabung dengan mengklik tautan undangan atau tidak.

Tautan undangan masuk ke grup percakapan ini sendiri berlaku selama 72 jam.

Jika ingin menggunakan metode link ini, pengguna bisa memilih opsi Everyone di dalam menu "Who can add me to groups" di atas tadi.