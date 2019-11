Waw, Kaos Kaki Kristal Milik Michael Jackson Dilelang dengan Harga Rp 28 Miliar

Michael Jackson (Dokumen)

TRIBUN-MEDAN.com- Kaos kaki milik ‘King of Pop’ Michael Jackson yang dihiasi kristal dilelang dengan harga 1 juta dollar AS sampai 2 juta dollar AS atau kisaran Rp 14 miliar hingga Rp 28 miliar.

Dimiliki oleh Frank DiLeo, sarung tangan yang dipakai Michael Jackson saat menyanyikan “Billie Jean” diacara Motown 25: Yesterday, Today, Forever tahun 1983 ini, akan menjadi bagian dari situs lelang gottahaverockandroll.com.

Diketahui, DiLeo adalah manager dari pelantun “Thiller” tersebut dari tahun 1984 hingga 1989. Baca juga: Dua Putra Michael Jackson Kini Jadi YouTuber Khusus Film Untuk membuktikan keasliannya, kaos kaki tersebut disertai dengan sepucuk manis surat dari Michael Jackson kepada DiLeo.

“Kaos kaki ini kupersembahkan untuk mu. Untuk melindungi telapak kakimu selama Victory Tour…” isi surat Michael Jakson sebagaimana dikutip dari Aceshowbiz, Kamis (7/11/2019).

Selain itu, ada juga surat dari istri DiLeo yang memastikan bahwa kaos kaki mewah tersebut dikenakan Michael Jackson saat pertama kali memperkenalkan gerakan moonwalk.

Dikutip dari situs resmi gottahaverockandroll.com, Kamis (7/11/2019), lelang dibuka pada 11 November 2019. Dengan minimun penawaran sebesar 100 ribu dollar AS atau setara dengan Rp 1,4 miliar.

Selain itu, dilelang juga setelan baju yang dikenakan Michael Jackson selama menjalani Victory Tour dan kaos basket milik Michael Jordan yang bertandatangan Michael Jackson.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kaos Kaki Michael Jackson Dilelang Rp 14 Miliar, Berminat?