BTS Umumkan Rencana Merilis Remix Lagu Make It Right, Masih Gandeng Lauv

TRIBUN-MEDAN.com- Boyband Korea Selatan, BTS telah mengumumkan rencana mereka untuk merilis remix dari lagu mereka "Make It Right".

Diketahui, bulan lalu boyband asal Korea Selatan yang beranggotakan tujuh orang ini sempat berkolaborasi dengan penyanyi Amerika Lauv pada versi khusus "Make It Right," salah satu lagu favorit fans mereka dari mini album Map of The Soul : Persona.

Dua minggu kemudian RM cs kembali merilis versi EDM yang juga berkolaborasi dengan pelantun "I Like Me Better" itu.

Tak lama setelah dirilis, kedua remix tersebut melesat ke puncak berbagai Top iTunes di seluruh dunia.

Pada Jumat (8/11/2019) waktu setempat, Big Hit Entertainment memberikan konfirmasi bahwa boyband naungan mereka itu akan merilis remix "Make It Right" versi akustik yang kembali menggandeng Lauv. Versi baru ini akan menyoroti sisi lembut dan sentimental dari lagu tersebut dengan berfokus pada melodi dan harmoni antara gitar akustik, bass, dan keyboard.

"Make It Right" versi akustik berkolaborasi dengan Lauv akan dirilis di berbagai platform steraming baik di Korea maupun luar negeri pada Jumat (8/11/2019) pukul 18.00 waktu setempat.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Masih Gandeng Lauv, BTS akan Rilis Make It Right Versi Akustik