Kabar Shakira, Putri Denada Terkini di Singapura, Demam K-pop BLACKPINK hingga Prepare Ulang Tahun ()

Putri penyanyi Denada Tambunan, Shakira Aurum, sudah lebih dari setahun menjalani perawatan di Rumah Sakit National University Singapura.

Shakira terus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit kanker darah atau leukemia

Lamanya proses pemulihan membuat gadis cilik itu belum bisa kembali ke Tanah Air.

Berikut kabar terbaru kondisi Shakira:

Kesehatan stabil dan perayaan ulang tahun

Denada membeberkan bahwa kondisi kesehatan putrinya, Shakira, saat ini stabil.

"Sekarang Shakira alhamdullilah baik-baik aja. Up and down itu biasa. Sekarang masih ada di Singapura," ujar Denada saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019).

