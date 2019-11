Menilik Potret Kebahagiaan Delon Thamrin dan Aida Chandra setelah Resmi Menjadi Suami Istri

Delon membagikan kabar bahagia tersebut melalui Instagram miliknya, @delonthamrinofficial. Terlihat Delon dan Aida memamerkan akta nikah dan cincin mereka.

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Delon Thamrin resmi menikahi sang kekasih, Aida Chandra pada Sabtu (9/11/2019).

Terlihat Delon dan Aida memamerkan akta nikah dan cincin mereka.

Keduanya pun tampak sumringah mengenakan baju pengantin.

Aida mengenakan gaun pengantin berwarna putih dan headpiece.

Sementara Delon mengenakan setelah jas berwarna hitam.

Di foto selanjutnya, terlihat Delon dan Aida berpose di dalam gereja.

Delon Thamrin dan sang istri, Aida Chandra (Instagram @delonthamrinofficial)

Sedangkan foto lainnya juga terlihat di luar gereja.

Delon Thamrin menikahi Aida Chandra pada Sabtu (9/11/2019) (Instagram @delonthamrinofficial)

Dari unggahan tersebut, banyak rekan artis yang turut memberikan selamat atas pernikahan mereka.

Seperti penyanyi Agatha Suci "Congratulations de!! Maafkan besok kita ga bisa hadir yaa.. all the best for u and aida."