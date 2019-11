Pemain PSMS Medan Tedi Berlian berusaha melewati kawalan pemain PSCS Cilacap Syaiful Bahri pada lanjutan pertandingan Liga 2, di Stadion Teladan Medan, Kamis (12/9/2019). PSMS Medan berhasil menang saat menjamu PSCS Cilacap dengan skor tipis 1-0. (#PSMS Medan Liga 2 - Ini Link Live Streaming PSMS Medan vs Persik Kediri, Babak Delapan Besar Liga 2)

PSMS Medan Liga 2 - Ini Link Live Streaming PSMS Medan vs Persik Kediri, Babak Delapan Besar Liga 2

Duel seru babak delapan besar Liga 2 digelar hari ini. Dua tim sarat sejarah. Persik Kediri dan PSMS Medan bersua sore ini. Tim berjulukan Ayam Kinantan siap tampil all out, demikian pula halnya dengan Persik Kediri saat berjumpa di Gelora Jakabaring, Palembang. Tonton di sini, via handphonemu.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran live streaming Persik Kediri vs PSMS Medan di babak delapan besar Liga 2 2019 akan tersaji, Minggu (10/11/2019) sore ini.

Pertandingan Persik Kediri vs PSMS Medan akan digelar di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang mulai pukul 15.30 WIB.

Laga kedua tim dapat disaksikan melalui tayangan live streaming via vidio.com.

Link live streaming dapat diakses di tautan yang ada di akhir berita.

Tampil di laga perdana babak delapan besar Liga 2, kedua tim memiliki catatan cukup impresif.

Di lima laga terakhir yang dilakoni Persik dan PSMS, keduanya sama-sama mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan.

Bahkan tim yang berjuluk Ayam Kinantan itu berhasil meraih tiga poin di laga terakhirnya.

PSMS Medan mampu menggulung Babel United dengan skor 4-1, (21/10/2019).

Persik Kediri memiliki catatan yang sama dengan membukukan tiga kemenangan, serta dua kekalahan.