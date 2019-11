Separatis Catalunya Disebut Rencanakan Sabotase Duel El Clasico, Joan Laporta Salahkan Barcelona

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan Presiden Barcelona, Joan Laporta, angkat bicara tentang penundaan duel klasik Barcelona versus Real Madrid.

Meski pernah menjadi bos di Barcelona, Joan Laporta ternyata menyalahkan Blaugrana atas penundaan laga El Clasico itu.

Surat kabar El Mundo melaporkan bahwa jika tetap digelar, laga El Clasico ternyata bisa kacau.

Sebab, kelompok separatis Catalunya, Committee for the Defence of the Republic (CDR), sudah berencana akan melakukan sabotase.

Cara yang akan dilakukan adalah menutup semua akses jalan yang akan dilalui Real Madrid dari hotel menuju stadion, dan juga memutus sinyal televisi dari Camp Nou.

Sedianya laga Barcelona vs Real Madrid berlangsung di Stadion Camp Nou, 26 Oktober lalu.

Namun, laga akhirnya ditunda menyusul situasi politik di Catalan pascavonis Mahkamah Agung Spanyol terhadap para pemimpin gerakan separatis Catalunya.

Pada awalnya, lokasi El Clasico ingin ditukar dengan menjadikan Real Madrid tuan rumah lebih dulu.

Namun, Barcelona menolaknya.