Adira Finance Serahkan Bantuan Dana Pendidikan untuk Siswa-Siswi SMK Berprestasi

20 SMK Menerima Dana Bantuan Pendidikan dari Program Kelas Adira

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, JAKARTA – Bertempat di SMK 48 Jakarta Timur, Adira Finance salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia menyerahkan secara simbolis bantuan dana pendidikan yang nantinya akan diterima 60 siswa/siswi dari 20 SMK di seluruh Indonesia jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran, Rabu (6/11/2019). Pemberian bantuan dana ini merupakan bagian dari program pendidikan kelas Adira di SMK yang telah berjalan selama 5 tahun.

“Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami menginisiasi program ini sejak tahun 2014 di 5 SMK di Jakarta, dan tahun lalu kami perluas di 15 SMK lainnya yang tersebar di Indonesia. Menjadi komitmen kami untuk memberikan kontribusi nyata pada bidang pendidikan, terutama untuk generasi muda sebagai penerus bangsa,” ujar Swandajani Gunadi selaku Direktur SDM dan Marketing Adira Finance.

Selain apresiasi berupa bantuan dana pendidikan yang diberikan untuk siswa siswi SMK yang berprestasi, pada program ini juga dilakukan beberapa kegiatan antara lain Link and Match Kurikulum perusahaan dengan SMK, Pelatihan guru–guru SMK dalam bentuk TTT (Training for the Trainer) dan Program magang untuk siswa/siswi.

Khusus untuk Pelatihan guru SMK tahun ini, Adira Finance memberikan materi soft skill yang mendukung proses bisnis perusahaan pembiayaan. Penyampaian materi dilakukan dengan cara role play, studi kasus, games, dan exercise. Seluruh materi ini diajarkan langsung oleh Faculty Member Adira (FMA) Corporate University Adira Finance yang merupakan best practice dibidangnya.

“Semoga dengan adanya bantuan dana pendidikan ini dapat meningkatkan semangat adik-adik SMK untuk semakin giat belajar, sehingga nantinya mereka dapat berperan aktif memberikan manfaat yang lebih besar bagi lingkungannya dan juga bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya,” tutup Swandajani.