Apresiasi Pelanggan Medan, Telkomsel akan Datangkan Enda dan Onci Ungu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Telkomsel akan menghadirkan musisi Enda dan Onci Ungu sebagai bentuk apresiasi bagi pelanggan di Medan dan sekitarnya.

Selain kegiatan Meet and Greet akan ada live performance Enda dan Onci serta tiga band lokal yang akan menjadi band pembuka dalam kegiatan spesial yang akan digelar di Graha Merah Putih Lantai 2 pada 14 November 2019 mendatang.

General Manager Digital Products Sales Sumatera Yudi C Anwar mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan Telkomsel dan sebagai partisipasi Telkomsel terhadap perkembangan musik lokal agar bisa tampil dan bersosialisasi lebih luas lagi.

"Kami memfasilitasi pertemuan pelanggan dan penggemar bisa lebih dekat. Ini adalah pertemuan spesial dan sangat terbatas," ungkap Yudi C Anwar, Senin (11/11/2019)

Untuk bisa mengikuti program Meet and Greet ini, pengguna KartuHALO, simPATI, Kartu AS dan Loop cukup melakukan aktivasi paket Maxstream HBO GO Telkomsel seharga Rp 60 ribu selama periode 7 Oktober hingga 13 November 2019.

Aktivasi paket Maxstream bisa dilakukan melalui aplikasi MyTelkomsel atau datang langsung ke graPARI terdekat. Apabila telah melakukan aktivasi paket Maxstream HBO GO, pelanggan bisa langsung melakukan registrasi melalui link berikut bit.ly/tstudiomdn1 dan ikuti instruksi selanjutnya.

"Untuk kawan-kawan yang akan nonton live performance Enda&Oncy ini pengguna KartuHALO, simPATI, Kartu AS dan Loop cukup melakukan aktivasi paket MusicMAX Telkomsel seharga Rp 25 ribu selama periode 7 Oktober – 14 November 2019," katanya.

Sedangkan untuk bisa tampil sebagai band pembuka, cukup melakukan aktivasi paket Maxstream HBO GO senilai Rp 60 ribu dan paket MusicMAX senilai Rp 25 Ribu. Akan ada hadiah dengan total 6 Juta Rupiah untuk 3 band Pemenang Audisi.