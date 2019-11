Gadis Asal Indonesia Juara The Voice of Germany 2019, Bawakan Lagu Whitney Houston di Final

Claudia Emmanuela Santoso tampil di babak semifinal The Voice of Germany.

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi asal Indonesia, Claudia Emmanuela Santoso berhasil menjadi juara pertama dari ajang pencarian bakat The Voice of Germany yang finalnya berlangsung 10 November 2019.

Lima kontestan membawakan lagu mereka masing-masing, yang telah mereka rekam dengan pelatih Alice Merton, Mark Forster, Nico Santos, Rea Garvery dan Sido.

Claudia Emmanuela Santoso berhasil menang di posisi pertama dengan suara penonton sebesar 46,39 persen.

Di posisi kedua Erwin Kintop dengan 17,36 persen, disusul Lucas Rieger dengan 14,33 persen, dan Fidi Steinback dengan 12,51 persen dan terakhir di posisi lima ada Freschta Akbarzada dengan 9,41 persen.

Dilansir dari laman Salsango, Claudia Emmanuela sendiri tampil dengan Freya Ridings membawakan lagu "Castles". Kemudian di bagian cover songs, Emmanuela menghadirkan lagu "I Have Nothing" dari Whitney Houston.

Ucapan selamat juga datang dari laman resmi The Voice of Germany.

"Claudia Manuela San wins the 9th season of the Voice of Germany," tulis akun @thevoiceofgermany.

Claudia menyampaikan kabar gembira itu melalui akun Instagram-nya, @audi_emmanuela, Selasa (5/11/2019).

“Terimakasih untuk dukungannya, baik kehadirannya Di Studio juga untuk yth. Bapak Duta Besar Indonesia di Jerman (Bapak Arif Havas Oegroseno dan ibu Sartika Oegroseno) untuk vote dan doanya sehingga Audi bisa tampil lagi di final,” tulis Claudia seperti dikutip Kompas.com, Selasa.

“Sebuah kehormatan dan Audi akan berusaha untuk menampilkan yg terbaik. Sampai hari Minggu,” lanjut mahasiswi di sebuah universitas di Jerman tersebut. (Rintan Puspita Sari)

