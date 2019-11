Hujan Emas di Negeri Orang, Gadis Cirebon Claudia Emmanuela Santoso Juara The Voice of Germany 2019

YouTube/The Voice of Germany

Hujan Emas di Negeri Orang, Claudia Santoso Juara The Voice of Germany 2019

TRIBUN MEDAN.com - Kisah hujan emas di negeri orang dialami warga gadis asal Cirebon, Jawa Barat, Claudia Emmanuela Santoso.

Claudia Emmanuela Santoso berhasil menyabet gelar juara The Voice of Germany 2019.

Sosok yang tengah mengambil kuliah di Jerman itu, berhasil memukau publik Jerman selama mengikuti ajang pencarian bakat The Voice of Germany 2019.

Claudia Emmanuela Santoso memang telah tampil mengejutkan lewat lagu berjudul Never Enough yang menjadi soundtrack film layar lebar The Greatest Showman.

Lagu yang ia nyanyikan di babak Blind Audition mendapat standing ovation dari para juri dan penonton di studio.

Perjalanan Claudia Emmanuela Santoso cukup mulus hingga sampai babak final.

Di momen puncak itu, Claudia Emmanuela Santoso kembali tampil mempesona lewat lagu berjudul I Have Nothing dari Whitney Houston.

Gadis yang kini tengah kuliah itu akhirnya meraih suara tertinggi dalam voting yang digelar.

Selisih perolehan suara Claudia Emmanuela Santoso terpaut jauh dari runner up The Voice of Germany 2019.