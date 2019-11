Menilik Kabar Terkini Putri Denada setelah Setahun Jalani Pengobatan Leukimia, Kangen Makan Tempe

TRIBUN-MEDAN.com - Putri semata wayang penyanyi Denada Tambunan, Shakira Aurum kini sudah lebih dari setahun menjalani perawatan di Rumah Sakit National University Singapura.

Shakira terus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit kanker darah atau leukemia.

Lamanya proses pemulihan membuat gadis cilik itu belum bisa kembali ke Tanah Air.

Berikut kabar terbaru kondisi Shakira:

Kesehatan stabil dan perayaan ulang tahun

Denada membeberkan bahwa kondisi kesehatan putrinya, Shakira, saat ini stabil.

"Sekarang Shakira alhamdullilah baik-baik aja. Up and down itu biasa. Sekarang masih ada di Singapura," ujar Denada saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019).

Bahkan, Denada mengungkapkan tengah mempersiapkan perayaan ulang tahun Shakira pada Desember mendatang.

"Kami lagi mau prepare buat ulang tahunnya dia yah. Insya Allah, bulan depan (ulang tahunnya)," kata Denada.

Namun, hingga kini, Denada masih belum bisa memastikan konsep seperti apa yang akan dipakai untuk pesta ulang tahun Shakira.