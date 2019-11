Selamat Menempuh Hidup Baru untuk Hendra Awie dan Vanny Wiranata

Happy Wedding

Hendra Awie, S.kom., DMd., CPS

(Putra ketiga dari Tn. Tio Tek Min (alm) & Ny. Khu Lien Kie)

&

Vanny Wiranata, S.Pd., DMd

(Putri kedua dari Tn. Mujakir (Hwang Yi Ke) & Ny. Esah, S.Pd (Chen Mei Hua)

Minggu 10 November 2019

Griya Ben Restaurant

Jl. T Amir Hamzah No. 20 Medan

Wishing you a lifetime of love and happiness.

Dari: Setiawan (Tribun Medan)