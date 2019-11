Seohyun Menjadi Pemeran Utama di Drama Korea Hello Dracula

TRIBUN-MEDAN.com- Member Girls Generation, Seohyun telah mengonfirmasik keterlibatannya sebagai pemeran utama wanita di drama Korea terbaru berjudul Hello Dracula.

Dijadwalkan tayang di Stasiun JTBC pada awal tahun 2020 mendatang, Seohyun direncanakan akan memerankan karakter Anna di drama tersebut.

Dilansir Allkpop, Seohyun telah menyelesaikan pembacaan skrip pertamanya untuk 'Hello Dracula. Drama ini belum merilis detail tambahan tentang plotnya.

Ini akan menandai kembalinya Seohyun ke layar kecil dalam waktu sekitar 1 tahun vakum.

Hello Dracula merupakan drama yang juga bagian dari Drama Festa JTBC yang akan terbagi dalam 2 part saja.

Hello Dracula juga akan menjadi drama pertama Seohyun usai bergabung dengan agensi Namoo Actors sehingga banyak yang sudah mengantisipasinya.

Seohyun adalah penyanyi dan aktris Korea Selatan dan merupakan anggota dari grup penyanyi perempuan Korea Selatan Girls' Generation.

Seohyun mengawali debut musikalnya dengan 'The Moon That Embrace the Sun', bersama Kyuhyun dari Super Junior.

Ia disambut dengan meriah oleh masyarakat ketika dikabarkan akan ikut berperan dalam drama musikal tersebut.

Sosok yang pekerja keras, giat, dan pantang menyerah tersebut, kembali mengambil peran dengan drama musikal bertajuk 'Gone With The Wind'.

Seohyun berhasil membuat kagum, bukan hanya para penggemar, namun orang-orang tua yang menonton drama musikal tersebut.(*)