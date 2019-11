Tampannya Idol Kpop Ini Saat Kenakan Batik Motif Bali Ketika Sapa Fans di Bangkok, Viral di Twitter

TRIBUN-MEDAN.com- Penampilan Idol Kpop, member boyband X1, Lee Han Gyul sempat mencuri perhatian penggemarnya terutama penggemar Indonesia.

Hal tersebut ketika Lee Han Gyul terlihat mengenakan sebuah kemeja dengan motif batik Bali dan dan viral di twitter.

Beberapa saat setelah fansite merilis foto Han Gyul tersebut salah satu akun @oalahangyul mengungkapkan rasa senangnya.

Unggahan tersebut mendapat 14ribu retweets dan 21K likes.

“LEE HANGYUL WORE MY GIFT, STILL CANT BELIEVE BUT THANKYOU SO MUCH LEE HANGYUL #LEEHANGYUL #HANGYUL #MAMAVOTE #X1 #이한결 #ハンギョル #엑스원 ,” tulisnya.

Batik tersebut berwarna hitam dengan motif bunga berwarna merah.

Han Gyul mengenakan pakaian itu saat menghadiri jadwal 'KPOP FESTA in BANGKOK’ pada Sabtu (9/11/2019).

One it itu pun mengaku bahwa ia membeli kemeja batik itu dari department store di Indonesia.

“Buat yang penasaran aku belinya dimana, aku belinya di matahari gaes:),” ujarnya.