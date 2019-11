200 Pelanggan Telkomsel Medan Saksikan Penampilan Enda dan Oncy

Penampilan musisi Endah dan Oncy Ungu di Graha Merah Putih Lantai 2, Kamis (14/11/2019). General Manager Digital Products Sales Sumatera Yudi C Anwar mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan Telkomsel dan sebagai partisipasi Telkomsel terhadap perkembangan musik lokal agar bisa tampil dan bersosialisasi lebih luas lagi.

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Sedikitnya 200 pelanggan Telkomsel hadir untuk menyaksikan penampilan Enda dan Onci serta tiga band lokal yang menjadi band pembuka di Graha Merah Putih Lantai 2, Kamis (14/11/2019).

Selama satu jam, khusus Enda dan Oncy membawakan berbagai lagu dari grup musik yang menaungi mereka, Ungu.

General Manager Digital Products Sales Sumatera Yudi C Anwar mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan Telkomsel dan sebagai partisipasi Telkomsel terhadap perkembangan musik lokal agar bisa tampil dan bersosialisasi lebih luas lagi.

"Ini merupakan salah satu program music on stage yang memang kami lakukan dengan mendatangkan banyak artis. Ini salah satu bentuk apresiasi kami kepada pelanggan Telkomsel di Medan dan sekitarnya. Kami memfasilitasi pertemuan pelanggan dan penggemar bisa lebih dekat. Ini adalah pertemuan spesial dan sangat terbatas," ungkap Yudi C Anwar.

Selain Enda dan Oncy serta tiga band lokal, Telkomsel juga turut membawa Julia Vio, seorang penyanyi yang baru saja merilis lagu terbarunya Kudu Piye. Sebelumnya, Telkomsel juga menggelar meet and greet bersama Enda dan Oncy Ungu di Inbox Café pada tanggal 13 November 2019.

Pelanggan yang bisa mengikuti program Meet and Greet ini merupakan pengguna KartuHALO, simPATI, Kartu AS dan Loop yang sudah melakukan aktivasi paket Maxstream HBO GO Telkomsel seharga Rp 60 ribu selama periode 7 Oktober hingga 13 November 2019.

Aktivasi paket Maxstream bisa dilakukan melalui aplikasi MyTelkomsel atau datang langsung ke graPARI terdekat. Apabila telah melakukan aktivasi paket Maxstream HBO GO, pelanggan bisa langsung melakukan registrasi melalui link berikut bit.ly/tstudiomdn1 dan ikuti instruksi selanjutnya.

Juara satu band pembuka ini jatuh kepada Soerkam. Tiga band pemenang audisi yang tampil di Graha Merah Putih mendapatkan hadiah dengan total Rp 6 Juta. Mereka telah lulus seleksi oleh penyelanggara dengan tim penilai yang kompeten di bidangnya. Seleksi dilakukan secara online dengan melakukan upload lagu di Youtube serta Instagram.

"Kehadiran Maxstream sebagai respon Telkomsel atas perkembangan digital lifestyle yang kian tumbuh di Indonesia. Maxstream adalah program paket dari Telkomsel yang memungkinkan pelanggan menikmati layanan menonton video melalui aplikasi dengan beragaman pilihan, seperti Hooq dan Viu. Maxstream juga menyediakan beragam tontonan live streaming siaran televisi dari canel ternama. Untuk lebih memudahkan, pelanggan bisa mengakses langsung melalui aplikasi Maxstream," pungkasnya.

