Disney Plus Resmi Dirilis, Raih 10 Juta Subscribers dan Tayangkan Konten di Bawah Payung Walt Disney

Berbeda dengan Netflix, konten yang bisa ditonton di Disney Plus adalah konten besutan aneka studio ternama yang berada di bawah payung Walt Disney.

TRIBUN-MEDAN.com - Layanan penyedia layanan streaming video on-demand (VoD) semakin ramai dengan pemain baru yang menyaingi Netflix.

Setelah Apple TV Plus, kini giliran Disney Plus (Disney+) hadir menyapa penggemar film dan serial TV.

Berbeda dengan Netflix, konten yang bisa ditonton di Disney Plus adalah konten besutan aneka studio ternama yang berada di bawah payung Walt Disney.

Di layanan streaming Disney Plus akan berisi Disney Animation, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, hingga 20th Century Fox.

Pelanggan layanan Disney Plus bisa menyaksikan seluruh film atau serial karya studio-studio tersebut.

Di antaranya adalah film Avengers: Endgame hingga serial TV ikonik The Simpsons.

Uniknya, selain film dan serial yang sudah pernah tayang, Disney Plus juga menawarkan konten orisinil yang hanya akan ditemukan di layanan VoD ini.

Beberapa di antaranya adalah sejumlah serial Marvel yang bakal menampilkan karakter superhero Marvel Cinematic Universe (MCU) seperti "Hawkeye" dan "Loki".

Ada pula serial orisinil Star Wars berjudul The Mandalorian yang menceritakan seluk beluk karakter pemburu bayaran Boba Fett.

Untuk menikmati konten di Disney Plus, peminatnya harus membayar biaya langganan 6,99 dollar AS (Rp98.000,-) per bulan atau 69,99 dollar AS (Rp987.000,-) per tahun.