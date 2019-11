Kabar Terkini Maia Estianty - 9 Foto Terbaik Bersama Suami dan Postingan Best Nine Irwan Mussry

Ini Kata-Kata Romantis dari Maia untuk Sang Suami yang Berulang Tahun

TRIBUN-MEDAN.com- Suami penyanyi Maia Estianty, Irwan Mussry berulang tahun ke 57.

Dari unggahan Instagram Story Maia Estianty, musisi asal Surabaya ini sudah berada di dalam pesawat bersama suaminya, Irwan Mussry yang baru saja merayakan ulang tahun ke 57.

"Pergi Lagiihhh," tulis Maia dalam unggahan Instagram Story, Jumat (15/11/2019).

Tak hanya membagikan momen bahagia bersama suaminya, Maia juga memberi kejutan pada suaminya yang sedang berulang tahun.

Lewat unggahan foto di Instagram miliknya, Maia menuliskan pesan dan harapan yang begitu manis untuk suaminya.

Dari foto yang diunggah Maia, terlihat Irwan habis meniup kue ulang tahun dengan lilin berbentuk angka 57.

Ternyata, kue tart tersebut adalah hadiah spesial dari Maia. Kue itu dibuat tanpa gula ataupun gluten, sehingga diklaim lebih sehat.

"Ini cake buat suamiku ulang tahun dari cynthia punya, no sugar, no gluten, biar sehat. Thank you cynthia," kata Maia dalam unggahan Instagram Story-nya.

Ucapan selamat ulang tahun juga datang dari teman-teman Maia Estianty. Seperti juri Indonesian Idol, Ari Lasso, hingga artis cantik Luna Maya.

"Hbd (happy birthday) Mas @irwanmussry..sehat..panjang umur..yang sabar sama Maia," tulis Ari disertai emoji tertawa.(*)

