Keanu Reeves Muncul di Trailer SpongeBob Movie, Berperan Sebagai Apakah?

TRIBUN-MEDAN.com- Aktor Keanu Reeves mengagetkan penggemar karena muncul di trailer SpongeBob Movie.

"Panggil aku Sage," kata Reeves dalam trailer tersebut.

"Aku terbuat dari bijak dan aku bijak, jadi itu bekerja dengan cukup baik," tambahnya.

Diketahui, film ini awalnya berjudul 'It's a Wonderful Sponge' dan dikatakan sebagai cerita asal untuk karakter.

Meskipun sepertinya rencana itu telah berubah sejak Nickelodeon juga membuat seri prekuel bertajuk Kamp Koral, yang secara singkat ditampilkan dalam trailer ini.

Penggemar akan kembali diajak untuk menjelajahi Bikini Bottom di layar lebar mendatang.

SpongeBob dan kawan-kawan akan kembali melalui film The SpongeBob Movie: Sponge on the Run.

Dikutip Tribunnewswiki.com dari Comic Book pada Jumat (15/11/2019), film ini akan menjadi bagian cerita asal dari semua petualangan baru karena akan menampilkan pertemuan pertama SpongeBob Squarepants dengan peliharaan kesayangannya, Gary.

Serta akan melakukan misi penyelamatan saat Gary tiba-tiba menghilang.