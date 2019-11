LIGA INGGRIS: Manchester City Vs Chelsea, Jadwal Bola Liga Inggris, Liga Italia dan La Liga Spanyol

LIGA INGGRIS: Manchester City Vs Chelsea, Jadwal Bola Liga Inggris, Liga Italia dan La Liga Spanyol

T R I B U N-MEDAN.com - LIGA INGGRIS: Manchester City Vs Chelsea, Jadwal Bola Liga Inggris, Liga Italia dan La Liga Spanyol.

//

Big match Manchester City Vs Chelsea bakal memanaskan serangkaian jadwal Liga Inggris pekan 13.

• Kisah Soekarno Diincar Teroris, Tembakan Meleset,Pengakuan Guruh saat Soekarno Ditahan di Wisma Yaso

• Liga 1 Hari Ini: Persija Jakarta vs Persela Lamongan dan PSIS vs Bali United, Laga Panas Liga 1

Di La Liga Spanyol, Real Madrid dan Barcelona juga akan kembali mengisi jadwal tayang di Bein Sports untuk pertandingan pekan 14.

Adapun jadwal Liga Italia Atalanta vs Juventus jadi laga pembuka pekan 14, disusul AC Milan vs Napoli dan Torino vs Inter Milan.

Serangkaian jadwal bola liga-liga top Eropa tersebut bakal mengisi jadwal tayang Siaran Langsung dan Live Streaming TVRI Mola Tv dan Bein Sports.

• Download Lagu MP3 - Via Vallen Entah Apa Yang Merasukimu, Judika Cinta Karena Cinta & Lagu Populer

Pertandingan Liga Inggris pekan 13 dan laga pekan 14 untuk Liga Italia dan Spanyol dijadwalkan bergulir setelah jeda internasional, yaitu pada Sabtu-Minggu (23-24/11/2019).

Berikut jadwal bola Liga Inggris Liga Italia dan La Liga Spanyol selengkapnya:

Jadwal Liga Inggris pekan 13