T R I B U N-MEDAN.com - LIGA INGGRIS: Jadwal Siaran Langsung Manchester City Vs Chelsea, Sheffield United vs Man United.

Liga Inggris akan menyanyikan sejumlah laga menarik antara Manchester City Vs Chelsea.

Selain Manchester City kontra Chelsea, serangkaian jadwal Liga Inggris pekan 13 juga bakal diramaikan pertandingan Arsenal vs Southampton, Crystal Palace vs Liverpool, Sheffield United vs Manchester United ( MU ).

Di antara laga tersebut, Siaran Langsung dan Live Streaming TVRI / Mola Tv bakal menayangkannya sesuai jadwal tayang Liga Inggris.

Sementara, jadwal liga inggris Sabtu-Minggu malam pekan ini belum digelar lantaran jeda internasional.

Jadwal Liga Inggris pekan 13 akan digelar pada Sabtu-Minggu (23-24/11/2019).

Manchester City vs Chelsea

Manchester City saat ini berada di posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan koleksi 25 poin.