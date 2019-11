Richard Kyle Harus Operasi Cangkok Kulit, Bagaimana Rencana Pernikahan dengan Jesicca Iskandar?

TRIBUN-MEDAN.com - Artis peran Richard Kyle kembali harus menjalani operasi skin graf atau cangkok kulit pada kakinya.

Menurut tunangannya, Jessica Iskandar, operasi Richard dijadwalkan pada Januari 2020 mendatang di Australia.

"Nanti Januari operasi keempat," kata Jessica seperti dikutip Kompas.com dalam tayangan di kanal YouTube Cumicumi, Minggu (17/11/2019).

"Aku sudah balik, ternyata aku harus operasi lagi kan," timpal Richard yang duduk di sampingnya.

Diketahui, dua tahun lalu Richard mengalami kecelakaan yang menyebabkan luka dalam pada kakinya.

Luka itu tak kunjung mengering meski Richard telah beberapa kali berobat di Indonesia dan Bangkok, hingga akhirnya Richard cangkok kulit di Australia.

Lantas bagaimana rencana pernikahan Richard dan Jessica yang dikabarkan bakal berlangsung pada April tahun depan? Mundurkah?

"Enggak, masih sesuai jadwal kok. Masih di tanggal yang sebelumnya kami sudah tentukan. Ya di Indonesia," ucap Jessica menegaskan.

Ia mengatakan, saat ini persiapan pernikahan mereka sudah mencapai 80 pesen dan semuanya dikerjakan oleh wedding organizer.

"80 persen, persiapannya sih lebih banyak sama WO sih Cuma kami bingungnya sama tamu undangan soalnya itu kayaknya buat kami yang paling susah he he he," ucap Jessica.

Ia menambahkan, konsep pesta hari bahagianya dan Richard nanti bakal mengusung tema alam.

"Outdoor, nature, flowery, tamu tamunya intimate. Jadi kami enggak di panggung, tapi kami bisa ngobrol ke sana ke sini," katanya. (*)

