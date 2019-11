VIDEO - Kunci Chord Gitar Lagu 'Permintaan Hati' Letto, Video dan Lirik Lagu

T R I B U N-Medan.com - VIDEO - Kunci Chord Gitar Lagu 'Permintaan Hati' Letto, Video dan Lirik Lagu.

//

Lagu 'Permintaan Hati' yang dinyanyikan oleh grup band Letto menjadi satu di antara lagu hits Indonesia di tahun 2000an.

Lagu 'Permintaan Hati' Letto ini dirilis pada tahun 2007 dan memiliki musik yang mendayu sehingga menjadi lagu yang easy listening.

Lagu 'Permintaan Hati' Letto juga bisa dinyanyikan ulang menggunakan gitar, dan cocok bagi Anda yang baru belajar bermain gitar.

• Pasang Terali di Mobil, Perempuan Sopir Taksi Online Ini Mengaku Makin Nyaman Bekerja

• LIVE TV ONLINE: Link Live Streaming Jerman vs Belarusia, Tonton Link Live Berlangsung Sesaat Lagi

----> (Permintaan Hati - Letto) <-----

Am

Terbuai aku hilang

Dm

Terjatuh aku dalam

Em F

Keindahan penantian

Am

Terucap keraguan hati

Dm

Yang bimbang

Em

Yang terhalang

F G

Kepastian cinta

F G

Aku... hilang...

F G

Aku... hilang...

Am

Tersebut kabut malam

Dm

Terbiasnya harapan

Em

Yang tersimpan

F G

Sejuta tertuang

Am

Terasa kerinduan hati

Dm

Yang bimbang

Em

Yang terhempas

F G

Kepastian cinta

C Am

Dengarkanlah permintaan hati

F G

Yang teraniaya sunyi

Am G

Dan berikanlah arti pada hidupku

F

Yang terhempas

G

Yang terlepas

C Am

Pelukanmu bersamamu

G# A#

Dan tanpamu aku hilang

C

Selalu

[coda] F G F G F G

• Pasang Terali di Mobil, Perempuan Sopir Taksi Online Ini Mengaku Makin Nyaman Bekerja

• Berkantor di DPR, Krisdayanti Punya Alasan Siapkan 6 Sepatu Chunky, Selain Hindari Lecet Kaki

T ribunWow.com)

VIDEO - Kunci Chord Gitar Lagu 'Permintaan Hati' Letto, Video dan Lirik Lagu