Bertemu di Mumbai, Shah Rukh Khan Puji Kecantikan Dua Lipa

TRIBUN-MEDAN.com- Penyanyi Dua Lipa dan aktor ternama India, Shah Rukh Khan (SRK), bertemu di Mumbai, India.

Baik Dua Lipa atau pun Shah Rukh Khan sama-sama mengunggah momen langka itu di media sosial masing-masing.

Sebagai tuan rumah, Shah Rukh Khan menyambut Dua Lipa di India.

Bahkan, Shah Rukh Khan mengajarkan beberapa hal pada pelantun "Want To" itu untuk dilakukan di atas panggung saat konser nanti.

"What a charming and beautiful young lady..& her voice!! Wish her all my love for the concert tonight," tulis Shah Rukh Khan di akun Instagram dan Twitter miliknya, @iamsrk "Dua if you can, try the steps I taught you on stage," kata SRK lagi.

Dalam foto yang diunggah Shah Rukh Khan, ia terlihat mengenakan kemeja biru kotak-kotak dipadukan dengan celana jeans dan kaus putih.

Sedangkan Dua Lipa terlihat chic dengan crop top warna cokelat, dipadukan dengan denim warna hitam.

Rambutnya terlihat sederhana dengan diikat ekor kuda.

"So fun hanging with@iamsrk today! Thank you for teaching me your Bollywood moves!!" tulis Dua Lipa di akun Twitter @DUALIPA.