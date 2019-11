INFO TERBARU: Polisi Kembali Tangkap Tiga Pelaku terkait Teror Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tim Densus 88 Anti Teror dan Polda Sumatera Utara kembali mengamankan tiga orang kelompok jaringan teroris yang melakukan bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan.

Polisi sebelumnya telah mengamankan 23 tersangka. Dimana tiga pelaku tewas dan 20 pelaku dilakukan penahanan. Dengan 5 di antaranya di Mako Brimob Polda.

"Hari ini tiga jaringan berhasil kita tangkap berinisial C serta dua rekannya HB dan HI. Ketiga ini memiliki tugas yang berbeda-beda," kata Agus di TKP Disposal Desa Klumpang Kebon, Senin (18/11/2019).

"Jadi C merupakan bendahara dari kelompok ini. Sementara HB dan HI memilik ketrampilan untuk merangkai bom," sambungnya.

Agus menjelaskan bahwa kedua tersangka HB dan HI diamankan petugas di daerah Belawan. Sedangkan C dibawa Kepling untuk menyerahkan diri ke Polda Sumut. HB dan HI adalah dua orang yang akan berjanji ketemu dengan tiga pelaku yang kemarin diamankan di kawasan Hamparan Perak.

"Dari hasil interogasi petugas terhadap HB dan HI, mereka memilik ketrampilan merangkai bom dan yang satu lagi bendahara dari kelompok jaringan ini," tuturnya.

"Total sudah 26 pelaku yang diamankan dan 3 pelaku meninggal dunia dan tiga lagi dalam proses penyidikan," jelasnya.

