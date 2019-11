Kebahagiaan Hidup, Apakah Anda Bahagia?

GEJOLAK kehidupan yang dinamis menjadikan manusia dilema dalam hidup. Setiap individu berhak untuk bahagia, kebahagiaan hidup bisa dicapai melalui diri sendiri. Akan tetapi, sering terdengar bahwa individu manusia mengeluh tidak bahagia dalam hidup dan cenderung menyalahkan faktor lain.

Kondisi yang dapat menyebabkan manusia belum mencapai kebahagiaan hidup dikarenakan masih terbawa akan masa lalu yang tidak menyenangkan sehingga pada saat sekarang ini hidup tidak dapat dijalani dengan baik bahkan dapat berefek ke masa depan menjadi tidak berarah, inilah yang sering dialami oleh manusia.

Kebahagiaan dapat dicapai jika dengan ikhlas dapat melepas masa lalu yang tidak menyenangkan, menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran hidup, berfokus pada saat ini serta memiliki tujuan yang akan diraih di masa depan.

Berfokus pada masa sekarang, menjalani hidup dengan baik, dapat menerima segala yang telah terjadi serta bersyukur dalam segala keadaan menjadi kunci kebahagiaan dalam hidup. Setiap kejadian yang terjadi seperti koin yang memiliki dua sisi, positip dan negatif, tergantung bagaimana cara diri individu merespon akan kejadiaan itulah yang menjadi tolak ukur kebahagiaan.

Jika setiap hal yang terjadi dalam hidup dapat ditanggapi dari sisi positif maka kebahagiaan hidup tercapai, pengendalian pikiran serta kontrol diri diperlukan dalam meraih kebahagiaan hidup.

Berfokus pada saat ini serta memiliki goal yang akan dicapai di masa depan, minikmati setiap proses yang ditempuh dalam pencapaian tujuan adalah bagian kebahagiaan hidup.

Kendalikan kebahagiaan hidup diri sendiri maka hidup akan terasa menjadi lebih bermakna dan berguna serta menjadi lebih bersemangat dijalani bahkan hidup yang monoton tidak akan menjadi momok dalam kehidupan.

Rutinitas sehari-hari akan terasa lebih hidup dilalui dengan perasaan yang bahagia dalam melakukan hal apapun. Hidup hari ini haruslah lebih baik dari hidup yang kemarin, inilah indikator kebahagiaan dalam hidup individu, maka setiap manusia berhak untuk bahagia dan kebahagiaan setiap individu ada di dalam genggaman diri sendiri. So, be happy, you all deserve to be happy.

Oleh: Riny, SE, Ak, M.Si, CA, ACPA

Praktisi & Akademisi.