Nia Ramadhani Ungkap Sikap Manis Putera Keduanya yang Bisa Bikin Para Ibu Cemburu

TRIBUN-MEDAN.com - Putra kedua Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Mainaka Zanatti Bakrie berulang tahun yang ke-4 tahun pada hari ini, Minggu 17 November 2019.

Melalui unggahan di insta story, Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie membagikan ucapan selamat ulang tahun untuk putra keduanya itu.

Nia Ramadhani mengungkapkan sifat anaknya melalui unggahan di insta story.

Menurut Nia Ramadhani, Mainaka memiliki sifat yang bisa membuat para ibu merasa iri.

Nia Ramadhani dan Mainaka (Instagram @ramadhaniabakrie)

Istri Ardi Bakrie mengungkapkan Mainaka memiliki hati yang sangat baik.

Tak hanya itu, Nia juga menuliskan jika Mainaka selalu berusaha menjaganya walaupun masih kecil.

"Happy birthday my sweetest boy, mama sangat bersyukur bisa melahirkan seseorang yang punya hati sebaik Mainaka.

The funniest a.k.a lawak, tapi the way he treats me akan bikin semua ibu cemburu, karena dari sekecil ini, Naka sudah kasih liat bahwa dia merasa anak laki-laki itu harus selalu jagain mamanya.

Jadi Naka paling ga mau liat Mama do something yang keliatannya berat.

Kalau lagi gelap, Naka selalu checking on me dan tanga 'Mama ga takut kan?'" tulis Nia.