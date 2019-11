Politeknik MBP Medan Gelar Konser Perdamaian Datangkan Gen Rosso

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Politeknik Mandiri Bina Prestasi (MBP) Medan menggelar konser perdamaian bareng band internasional, Gen Rosso.

Dosen tetap Politeknik MBP yang juga menjadi koordinator acara, Juwita Magdalena Sitanggang menjelaskan, konser yang bertajuk 'we are the one' itu diikuti oleh seribu mahasiswa yang tergabung dalam Politeknik MBP, Amik MBP dan Stikom Medan.

"Dari begitu banyak list universitas, kami (Politeknik MBP) yang terpilih mengadakan konser perdamaian tersebut," katanya, Minggu (17/11/2019).

Juwita mengatakan, pada konser tersebut, bertujuan mengajak seluruh anak muda menjadi generasi baru, generasi perdamaian melalui musik.

Dikatakannya, konser yang diselenggarakan pada 14-15 November lalu itu diharapkan mencetak patriot-patriot muda penebar perdamaian.

Gen Rosso, kata Juwita mengajak seluruh anak-anak muda menebarkan benih perdamaian ke seluruh dunia.

"Kami juga pada kesempatan itu mengadakan workshop terkait perkusi, paduan suara, hiphop dance dan communication," jelasnya.

Menurut Juwita, setelah konser berlangsung, pihaknya bersama Gen Rosso membuat fanpage 'Politeknik MBP dan Gen Rosso' di instagram dam facebook.

"Guna fanpage ini untuk media kami saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya," katanya.

Ia menjelaskan, seluruh mahasiswa yang mengikuti acara tersebut juga dibekali sertifikat internasional oleh band asal Italia itu secara gratis.