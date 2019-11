Ruben Onsu Minta Maaf kepada Putrinya karena Tak Bisa Berbahasa Inggris, Reaksi Thalia Bikin Haru

Ruben mengaku tidak paham dengan arahan yang diberikan guru Thalia ini. Suami Sarwendah mengakui jika dirinya tidak mengerti bahasa Inggris lalu bertanya kepada putrinya tentang arahan yang diberikan sang guru.

TRIBUN-MEDAN.com - Keluarga Ruben Onsu juga ikut merayakan hari ayah nasional yang jatuh pada Selasa 12 November 2019 lalu.

Peringatan hari ayah ini dirayakan Ruben bersama Thalia di sekolah putrinya itu.

Thalia Putri Onsu diketahui bersekolah di Tzu Chi School yang dikelola oleh Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia.

Kegiatan perayaan hari ayah di sekolah Thalia Putri Onsu ini dibagikan melalui kanal Youtube The Onsu Family pada 14 November 2019 lalu.

Ruben Onsu dan Thalia rayakan hari ayah (Instagram @ruben_onsu)

Perayaan hari ayah di sekolah Thalia Putri Onsu dilakukan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan para siswa dan anak-anaknya.

Pada salah satu kegiatan yang berlangsung di dalam kelas Thalia, para siswa diminta untuk memberikan kursinya kepada ayah masing-masing.

Lalu siswa-siswa ini diminta untuk duduk di pangkuan ayahnya.

Saat memberikan pengarahan, guru Thalia menyampaikan dalam bahasa Inggris.

"Now, because we have a limited chair, can you ask your daddy to sit down on your chair?

And then latter you can sit on daddy's lap, can you?" ujar guru Thalia.