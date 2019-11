Baru Berusia 7 Tahun, Putri Beyonce Berhasil Raih Penghargaan Penulis Lagu Terbaik

TRIBUN-MEDAN.com - Putri sulung Beyonce dan Jay-Z, Blue Ivy Carter, sudah mencatat prestasi dunia musik pada usianya yang baru 7 tahun.

Pada Minggu (17/11/2019), lagu “ Brown Skin Girl” mendapat penghargaan Ashford & Simpson Songwriter’s Award pada ajang BET Soul Train Awards 2019.

Blue Ivy dan kedua orangtuanya menulis lagu tersebut.

“Brown Skin Girl” merupakan salah satu lagu dari album Beyonce The Lion King: The Gift.

Lagu itu dibawakan Beyonce bersama SAINt JHN, WizKid, dan Blue Ivy.

Blue Ivy menyumbangkan suaranya pada bagian awal dan akhir lagu dengan lirik “ Brown skin girl, your skin just like pearls, the best thing in the world, never trade you for anybody else”.

Lirik itu berarti “gadis berkulit coklat, kulitmu seperti mutiara, yang terbaik di seluruh dunia, tak akan menukarmu dengan orang lain.”

Lagu itu mendapat perhatian khusus karena pesannya yang positif. Sampai-sampai ketika itu muncul #BrownSkinGirlChallenge yang kemudian menjadi viral di media sosial.

Aktris seperti Lupita Nyong’o dan Gabrielle Union termasuk pesohor yang menyuarakan tagar tersebut untuk merayakan pesan positif lagu itu.

Bagi Blue Ivy, penghargaan itu menjadi catatan prestasi kedua. Sebelumnya lagu “Brown Skin Girl” berhasil masuk peringkat Billboard Hot 100.

Lagu itu menempati posisi 76 pada Juli lalu sedangkan album The Lion King: The Gift menempati daftar Billboard 200.

Blue Ivy Carter juga muncul di video musik “Spirit”, lagu lain The Lion King: The Gift.(*)

