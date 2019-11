Ashanty Terbaring di RS, Aurel Unggah Foto Hitam Putih Momen Pelukan, dan Minta Doa dari Netizen

Ashanty Terbaring di RS, Aurel Unggah Foto Hitam Putih Momen Pelukan, Minta Doa dari Netizen

TRIBUN-MEDAN.com - Aurel Hermansyah mengungah foto hitam putih momen pelukan dirinya dengan sang ibu sambung, Ashanty yang kini tengah terbaring lemah di Rumah Sakit Pondok Indah.

Anak biologis Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu meminta doa dari netizen untuk kesembuhan Ashanty.

Foto itu memperlihatkan momen Aurel dan Ashanty tengah berpelukan.

“Hi teman2 onlineku. Aku minta doa nya buat bunda @ashanty_ash ya! dan minta semangat jg dr temen2 semua. Aku yakin bunda pasti bisa sembuh bunda kuat!! i love u so much ndut,” demikian keterangan foto yang diunggah Aurel di akun instagramnya @aurelie.hermansyah, Rabu (20/11/2019).

Unggahan Aurel tersebut mendapatkan komentar dukungan dari warganet.

@marishachacha

SEMANGAT SEMBUH BUNDA @ashanty_ash

@sajidahhalilintar

Semangat bunda.....sending my prayers to you...

Aurel Hermansyah juga membeberkan kondisi Ashanty pasca tindakan endoskopi.

Istri Anang Hermansyah nampak masih lemas dan terbaring di tempat tidur.