Film Joker Cetak Sejarah, Raup Keuntungan hingga Rp 14 Triliun

TRIBUN-MEDAN.com- Film Joker akhirnya mencetak sejarah baru yaitu sebagai film dengan pemasukan 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14 triliun.

• Penata Rias Ungkap Rahasia di Balik Make Up Joker, Tidak Menonjolkan Sisi Seram dan hanya 20 Menit

Dikutip dari Variety, 15 November lalu, Joker juga menjadi film ketujuh yang rilis tahun 2019 yang meraup pemasukan fantastis tersebut.

Selain itu, film yang dibintangi Joaquin Phoenix ini juga menjadi film ketujuh besutan Warner Bros yang berhasil mencetak sejarah tersebut.

Sebelumnya ada Aquaman, The Dark Knight, The Dark Knight Rises dan Harry Potter and the Deathly Hallows.

Joker (Int)

Kemudian, dengan pengeluaran sebesar 62,5 juta dollar AS, Joker menjadi salah satu film superhero yang paling menguntungkan.

Diketahui, film Joker memang menuai kesuksesan sekaligus kontroversi. Akting Joaquin Phoenix sebagai Arthur Fleck menuai banyak pujian.

Bahkan, ia digadang-gadang memenangkan Oscar.

Dalam film ini, Phoenix disebut mampu membawa penonton ke masa lalu Joker yang penuh kegetiran.

Hingga akhirnya berubah menjadi tokoh jahat yang merupakan musuh bebuyutan Batman, yakni Joker.

• Barbie Kumalasari Ngaku Takut Ngelihat Wajahnya seusai Sulam Bibir, Bilang Mirip Joker

Sayangnya, belum lama ini, Joaquin Phoenix mengisyaratkan tak akan terlibat apabila Joker dibuat sekuelnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Raup Rp 14 Triliun, Joker Cetak Sejumlah Sejarah",