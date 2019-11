Gubernur Edy Apresiasi Siswa Boyong Emas Ajang Internasional, Di Antaranya Anak dari Musa Rajekshah

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN -Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberikan pengarahan dan apresiasi kepada para siswa-siswi berprestasi yang baru saja pulang membawa mendali emas, perak dan perunggu pada ajang internasional maupun nasional.

Satu di antara siswa yang diapresiasi oleh Edy Rahmayadi adalah anak dari Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Fakhira Nailashah.

Fakhira berhasil memboyong medali emas pada pada World Scholars’s Cup Tournament of Champion (ToC) di Yale University, Amerika pada 8-13 November 2019.

"Saya mengucapkan terima kasih untuk anda semuanya, saya apresiasi.

Jangan pernah berhenti belajar dan berkarya, yakinkan itu kalian pasti bisa. Kalau kalian bosan dengan belajar dan berkarya," kata Edy Rahmayadi di lantai dua, kantor gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Rabu (20/11/2019).

Edy Rahmayadi meminta kepada seluruh siswa-siswi yang berhasil terus mempertahankan prestasi dan meningkatkan proses belajar. Sebab, ia berharap ke depan, Indonesia khususnya Sumatera Utara bisa dipimpin oleh siswa-siswi yang berprestasi.

"Masa depan bangsa ini ada di pundak kalian yang memiliki prestasi. Bukan berarti yang tidak berprestasi tidak bisa.

Saya berharap ke depan pemimpin Sumut adalah kalian," ujarnya.

Fakhira Nailashah berasal dari sekolah Chandra Kumala School (CKS) Medan dan Singapore Intercultural School (SIS) Medan. Tidak hanya Fakhira, ada dua temanya yang ikut juga membanggakan nama Sumatera Utara dikancah Internasional. Yaitu, Bramasto R Prasojo, Iradatin.

Mereka bertiga berhasil menyabet 3 medali emas dan 4 medali perak dikategori Debate Champion, Challenge in Science Subject, dan Top Scholar. Dua perak kategori DAVINCI Scholar, Challenge in Art and Music subject, dan Challenge in History subject.

