Hanin Dhiya Gandeng Musisi Kpop ini di Lagu Barunya yang Berjudul Where Is The Love

TRIBUN-MEDAN.com- Penyanyi muda Indonesia, Hanin Dhiya memulai kolaborasinya bersama musisi dan pencipta lagu asal Korea, NIve.

Kolaborasi tersebut dituangkan di lagu terbaru milik Hanin Dhiya berjudul Where Is The Love.

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia 2014 ini sebelumnya sukses mengcover dan merilis single lagu, seperti Pupus, Berkawan dengan Rindu, dan masih banyak lagi.

Kini, video klip Where is The Love Hanin Dhiya sudah bisa dinikmati di Yutube Channelnya sejak 7 November 2019.

NIve sendiri merupakan musisi dan pencipta lagu Korea yang berada di balik karya musisi K-Pop ternama seperti Chen EXO, Sam Kim, Paul Kim, Jeong Sewoon, Mia dan masih banyak lagi.

Kolaborasi antara Hanin Dhiya dan NIve ini pun diawali oleh Hanin Dhiya yang mencover lagu Liberated milik NIve dan mengunggahnya di kanal Youtube miliknya.

Sebaliknya, NIve pun merespon dengan mengunggah video saat dirinya memainkan piano dan meng-cover lagu Berkawan dengan Rindu milik Hanin Dhiya.

Akhirnya, saling apresiasi berlanjut ke kolaborasi melalui lagu Where is Love yang direkam di dua negara berbeda.

Kendati demikian, suara Hanin dan Nive dapat melebur menjadi satu dan menciptakan harmoni yang indah dengan genre lagu pop ballad.

Where is the Love diproduseri oleh Hyuk Shin, executive producer dari 153 Entertainment yang bermarkas di Los Angeles, California, Amerika Serikat.(*)

