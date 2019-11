Tekan Angka Stunting, Tim Gernas Pusat Terjun ke Langkat

TRIBUN-MEDAN.com, STABAT - Angka stunting di Pemkab Langkat jadi perhatian. Tim Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Gernas PPG Bappenas) dari pusat melakukan kunjungan kerja langsung ke Langkat, bertempat di Ruang Kantor Bappeda Kabupaten Langkat, Stabat, Rabu (20/11/2019).

Tim Gernas PPG Bappenas yang hadir ke Langkat team leader technical assistant for nutrition, Sunarno Ranu Widjojo dan IT Specialist technical assistant for nutrition, Yan kusyanto. Kedatangan mereka bertujuan untuk penajaman intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Langkat.

"Kunjungan ini sesuai dengan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024. Kebijakan ini wujud penurunan stunting yang dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan sensitive, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan daya ungkit pelaksanaan intervensi gizi sensitif yang berkontribusi besar dalam penurunan stunting," katanya.

Sunarno menjelaskan, Gernas PPG bertugas melakukan upaya penajaman intervensi sensitif terpilih. Sebab itulah, di Langkat akan melakukan identifikasi praktek baik dan potensi intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi.

Dalam kunjungan kali ini, pihaknya akan melakukan dua kegiatan dalam dua hari. Hari ini pihaknya melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan tiga topik, pertama praktek baik dalam pelaksanaan konvergensi, integrasi, koordinasi penurunan stunting. Kedua, membahas ketersedian dan pemanfaatan data dalam percepatan penurunan stunting.

"Terakhir membahas upaya penajaman intervensi sensitive dalam percepatan penurunan stunting. Sedangkan kegiatan kedua, akan dilakukan esok hari 21 November 2019 dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat intervensi spesifik dan sensitive, guna melihat ada tidaknya fasilitas penurunan stunting, seperti Pansimas, STBM, KRPL, PKH, BNPT, PAUD, RDS di Lokus stunting," jelasnya.

Sementara, Kepala Bappeda menjelaskan bahwa selama ini Pemkab Langkat sudah mengupayakan percepatan pencegahan stunting di 23 Kecamatan di Langkat. Pelaksanaannya dengan melibatkan dan bekerjasama dengan seluruh pihak terkait, sampai tingkat Desa.

"Di daerah lokus stunting sudah memiliki PAUD, Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)/sanitasi, SPAM yakni (terfasilitasi, kawasan perkotaan, berbasis masyrakat, kawasan khusus, regional), PKH, BPNT, Pemberdayaan Pekarangan Pangan Lestari (KRPL) dan intervensi spesifik serta fasilitas pendukung lainnya," katanya.

Lanjut Bappeda harapannya, angka stunting di Langkat mampu menurun hingga 23,3 persen pada 2018, hal ini diketahui dari pendataan ulang diwilayah 10 lokus stunting pada januari 2018. Sebelumnya, angka stunting mencapai 55,48 persen pada tahun 2013 menurut data Riskesdas 2013.

"Pemkab Langkat akan terus berupaya untuk menekan angka 23,3 persen tersebut, hingga pada angka paling terendah," pungkasnya.

