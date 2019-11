Dukung UMKM Naik Kelas, BRI Beri Pelatihan kepada 10.000 Pelaku Usaha

TRIBUN-MEDAN.com-PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmen untuk menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia.

Teranyar, melalui program CSR BRI Peduli, Bank BRI menggelar pelatihan kepada 10.000 UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pimpinan Cabang BRI Medan Gatot Subroto, Azmi Khalid mengatakan program pelatihan ini diselenggarakan di 100 lokasi dengan masing-masing 100 peserta.

"Khusus untuk Kantor Cabang BRI Medan Gatot Subroto, pelatihan diikuti sebanyak 100 peserta pelaku UMKM," ucap Azmi pada pembukaan Pelatihan 10.000 UMKM yang dibuka Gubsu diwakili Staff Ahli Bidang Ekonomi, Agus Tripriyono, di Hotel Four Point, Jalan Gatot Subroto Medan, Kamis (21/11/2019).

Diakui Azmi, pelatihan ini diselenggarakan Bank BRI untuk meningkatkan kapabilitas UMKM untuk go modern, go digital, go online dan go global.

Dalam program tersebut, UMKM akan mendapatkan pelatihan terkait administrasi dan manajemen keuangan, pelatihan terkait e-commerce, akses informasi terhadap permodalan, hingga info pasar.

"Program ini diikuti oleh pelaku UMKM, termasuk para UMKM cluster unggulan daerah, selain itu acara ini juga diikuti oleh BUMDes," katanya.

Ia menjelaskan pelatihan 10.000 UMKM ini merupakan salah satu program CSR BRI yang digelar dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun BRI ke-124 Tahun yang jatuh pada 16 Desember 2019 mendatang.

Program CSR lain yang digelar Bank BRI diantaranya pembangunan atau perbaikan 200 rumah tidak layak huni, program padat karya 50 lokasi serta konservasi kawasan sungai di 19 wilayah.

"Melalui berbagai program CSR yang digelar dalam rangka HUT ke-124, Bank BRI menunjukkan komitmen menjalankan peran sebagai agent of development sehingga kehadirannya semakin memberikan kontribusi yang lebih besar pada ekonomi kerakyatan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup," ucap Azmi.