Kepergok Jalan Bareng, Benarkah Brad Pitt dan Alia Shawkat Pacaran?

TRIBUN-MEDAN.com- Akhir pekan ini, Aktor Brad Pitt terlihat menghabiskan waktu bersama aktris Alia Shawkat.

Keduanya terlihat berada di sebuah galeri seni.

Aktor Brad Pitt terlihat menghabiskan waktu bersama aktris Alia Shawkat. (kolase/instagram)

Tidak hanya itu, pasangan beda 25 tahun ini juga dikabarkan liburan bareng beberapa kali.

Sumber terdekat Pitt menegaskan bahwa mereka sebenarnya hanya sebatas teman biasa.

"Mereka benar-benar hanya teman," kata sumber seperti dilansir People.

Meski tidak jelas, bagaimana keduanya bisa bertemu, bintang film Once Upon a Time in Hollywood ini terlihat mengunjungi pameran seni di Wilding Cran Gallery di Los Angeles.

Hal ini diketahui dari sebuah unggahan Instagram seorang pengunjung pameran.

Pengunjung yang mengunggah foto itu adalah Meral Melika Duran, seorang EU Strategist. Di mana dia bertemu dengan seniman di balik pameran itu, Martin Werthmann.

"Mendukung seniman dan karya seni seperti biasanya. Terima kasih Brad Pitt telah bergabung. Senang mengenalkan sahabatku seniman Martin Wethmann pada Brad," tulis Martin di akun Instagram. "Perbincangan menarik dengan Brad.

Seperti sikapnya yang positif," tulisnya diserta empat foto Shawkat dan Pitt yang terlihat membaur dengan seniman dan tamu lain.

Pitt terlihat memakai busana kasual berdiri di samping Shawkat. Keduaya juga terlihat berbincang dengan orang yang berbeda.

Sedangkan di foto lain, mereka terlihat berbincang satu sama lain. Keduanya juga terlihat menghabiskan waktu dengan makan malam bersama di hari yang sama.

Bulan sebelumnya, mereka juga terlihat menghadiri acara komedi Mike Birbiglia. Keduanya bahkan berfoto selfie di belakang panggung.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Habiskan Waktu bersama Wanita Muda, Inikah Kekasih Baru Brad Pitt?