Liga Inggris: Manchester City vs Chelsea dan West Ham vs Tottenham Hotspur Pembuktian Jose Mourinho

T R I B U N-MEDAN.com - Liga Inggris: Manchester City vs Chelsea dan West Ham vs Tottenham Hotspur Pembuktian Jose Mourinho.

Jadwal Liga Inggris Pekan ke-13 via Siaran Langsung TVRI & Live Streaming TV Online MolaTV menyajikan laga-laga seru Liga Premier Inggris (English Premier League), di antaranya Manchester City vs Chelsea dan West Ham vs Tottenham Hotspur. Liverpool, Arsenal dan Manchester United Pun Main.

Siaran Langsung Liga Inggris pekan 13 akan mulai Sabtu (23/11/2019) di Live Streaming Mola TV ataupun Siaran Langsung TVRI.

Laga-laga pekan 13 disiarkan langsung via Live Streaming TVRI & Live Streaming TV Online MolaTV. Live Streaming Liga Inggris pekan 13 juga dapat ditonton via aplikasi Mola TV di Playstore atau Appstore, cara live streaming dapat diakses di www.mola.tv. Liverpool, Arsenal dan Manchester United Pun Main.

Liga Inggris pekan 13 akan digelar pada mulai Sabtu (23/11/2019).

Laga pekan ini diprediksi bakal menjadi debut Mourinho di Liga Inggris sebagai Pelatih Tottenham Hotspur.

Diketahui sebelumnya, Tottenham Hotspur resmi menunjuk Jose Mourinho untuk menggantikan Mauricio Pochettino sebagai pelatih, Rabu (20/11/2019).

Tottenham Hotspur saat ini terdampar di posisi 14, dan kehadiran Mourinho saat bertandang ke markas West Ham dapat membawa pulang poin penuh.

Sedangkan Big Match yang dinanti-nanti yaitu Manchester City vs Chelsea.