Luna Maya Pernah Ingin Bunuh Diri dan Ditawar Hingga 70 Persen

TRIBUN-MEDAN.com- Artis Luna Maya menyadari konsekuensinya sebagai artis saat berkecimpung di industri hiburan.

Meski selalu terlihat energik dan riang di hadapan publik, Luna mengaku juga merasakan kesedihan hingga berada di titik rendah.

Luna mengungkapkan pahitnya kehidupan tersebut kepada pembawa acara Boy William dalam acara "Bareng Boy" yang tayang di Trans7.

Pernah berniat bunuh diri Menerima komentar-komentar jahat mengenai dirinya, Luna sampai pernah berpikir untuk bunuh diri.

"Ada kepikiran untuk to kill yourself, of course, i mean it's normal," kata Luna, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (20/11/2019).

Keinginan Luna untuk mengakhiri hidup tersebut bukan karena putus asa, melainkan terpikir mengapa orang sangat jahat kepadanya.

Ia merasa jika dirinya lenyap dari dunia ini akan membuat semua pihak lebih tenang.

"Tapi aku mau memperjelas, it's not because gue putus asa. Enggak pernah gue putus asa, i wanna kill myself, enggak!" kata pemeran Sophie dalam film Rumah Kentang: The Beginning itu.

"Tapi lebih ke why people are so mean to me, sampai kayak 'Kok gini amat sih'. Ya sudah, kalau dengan tidak adanya gue di dunia ini mereka lebih tenang, ya sudah mending gue metong (mati) saja gitu," jelasnya.